«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Адмирал», прервав победную серию клуба из Владивостока

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своем поле проиграл «Локомотиву» в серии буллитов (3:4). В составе хозяев отличились нападающие Кирилл Воронин и Владимир Бутузов, защитник Адам Альмквист.

У ярославцев дублем отметился форвард Стефан Да Коста и по голу на счету нападающих Даниила Апалькова и Григория Денисенко.

Это поражение стало первым для «Адмирала» в последних шести встречах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Воронин — 1 (бол., Вихарев, Осипов), 12:13 — 1:0. Бутузов — 2 (Лалонд, Юнг), 20:33 — 2:0. Да Коста — 5 (бол., Рэтти, Свитов), 21:51 — 2:1. Апальков — 1 (Красковский, Осипов), 22:58 — 2:2. Альмквист — 3 (бол., Бакош, Лалонд), 28:01 — 3:2. Денисенко — 1 (Алексеев), 51:11 — 3:3.

Победный буллит: Да Коста.

Вратари: Красоткин — Исаев.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 32 (7+11+12+2) — 37 (10+12+11+4).

Судьи: Бондарь, Раводин.

17 октября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

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