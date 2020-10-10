«Локомотив» в овертайме вырвал победу у московского «Динамо»

«Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Бело-голубые вели по ходу встречи 2:0, но «Локо» сравнял счет — 2:2, а в овертайме провел победную шайбу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Брызгалов — 1 (Кагарлицкий), 13:56 — 0:1. Яшкин — 11 (бол., Кагарлицкий, Хиетанен), 24:19 — 0:2. Черепанов — 2 (Иванов, Каюмов), 26:49 — 1:2. Алексеев — 4 (Ильенко), 36:51 — 2:2. Охтамаа — 2 (Иванов, Каюмов), 62:02 — 3:2.

Вратари: Паскуале — Бочаров.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 35 (14+11+7+3) — 28 (5+12+10+1).

Судьи: Овчинников, Сидоренко.

10 октября. Ярославль. «Арена-2000».