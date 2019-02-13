"Локомотив" в овертайме уступил "Торпедо"

"Торпедо" в овертайме на выезде обыграло "Локомотив" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Эндрю Кейлоф, Энди Миле и Эрик Хольм, в активе которого решающая шайба в овертайме. У хозяев забивали Брэндон Козун и Егор Аверин.

"Локомотив" с 83 очками занимает третье место на Западе. У "Торпедо" 60 очков и седьмое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Кейлоф - 21 (Варнаков, Волченков), 24:42 - 0:1. Козун - 18 (бол., Накладал, Контиола), 38:30 - 1:1. Миле - 16 (бол., Паршин, Кейлоф), 41:28 - 1:2. Е. Аверин - 13 (Ильенко, Мисюль), 43:27 - 2:2. Хольм - 7 (Жафяров), 62:19 - 2:3.

Вратари: Коновалов - Браст.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 33 (9+9+15+0) - 31 (9+10+9+3).

Судьи: Сергеев, Соин.

13 февраля. Ярославль. "Арена-2000".

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