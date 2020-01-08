«Локомотив» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»

«Локомотив» выиграл у «Салавата Юлаева» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Антон Ландер и Рушан Рафиков, в активе которого решающая шайба в овертайме. У хозяев отличился Артем Сергеев.

«Локо» набрал 55 очков и занимает шестое место на Западе. У «Салавата» 50 очков и аналогичная позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Сергеев — 1 (Хартикайнен), 33:00 — 1:0. Ландер — 13 (Беляев), 50:54 — 1:1. Рафиков — 7 (Да Коста), 60:23 — 1:2.

Вратари: Метсола — Лазушин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 36 (13+12+11+0) — 43 (12+10+19+2).

Судьи: Васильев, Ромасько.

8 января. Уфа. «Уфа-Арена». 8070 зрителей.