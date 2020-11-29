«Локомотив» в овертайме обыграл минское «Динамо»

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл минское «Динамо» со счетом 3:2. Победный гол забил Павел Красковский.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Коваленко — 4 (Кудрявцев, Алексеев), 8:30 — 1:0. Аверин — 4 (бол., Баранцев, Марченко), 36:47 — 2:0. Мерфи — 1 (Горбунов, Сушко), 43:31 — 2:1. Шарангович — 15 (Колячонок), 48:50 — 2:2. Красковский — 6 (Алексеев), 64:01 — 3:2.

Вратари: Паскуале — Фурх (Тэйлор, 27:32, Фурх, 30:03).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 48 (17+13+13+5) — 29 (7+12+7+3).

Судьи: Акузовский, Оленин.

29 ноября. Ярославль. «Арена-2000». 1756 зрителей.