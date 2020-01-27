«Локомотив» в гостях обыграл «Сочи»

«Локомотив» выиграл у «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей отличились Никита Черепанов, Максим Осипов и Владимир Ткачев (дважды). У хозяев забивали Шон Коллинз и Олег Погоришный.

«Локомотив» набрал 60 очков и занимает шестое место в Западной конференции. У «Сочи» 48 очков и девятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Черепанов — 3 (Осипов, Ландер), 4:12 — 0:1. Коллинс — 7 (Лугин), 8:19 — 1:1. Погоришный — 2 (бол., Эллис, Архипов), 33:45 — 2:1. Осипов — 3 (Черепанов), 48:17 — 2:2. Ткачев — 8 (бол., Рафиков, Осипов), 49:58 — 2:3. Ткачев — 9 (п.в.), 59:59 — 2:4.

Вратари: Налимов (58:50) — Коновалов.

Штраф: 10 — 31.

Броски: 21 (5+13+3) — 23 (8+8+7).

Судьи: Кулаков, Кулев.

27 января. Сочи. ДС «Большой».