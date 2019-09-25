«Локомотив» уверенно победил рижское «Динамо» в первом матче после увольнения Мактавиша

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уверенно обыграл рижское «Динамо» — 4:0. Ярославцы провели первую встречу после увольнения Крэйга Мактавиша. Голы на счету Павла Красковского, Максима Осипова, Николая Коваленко и Стефана Да Косты.

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Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Рига) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Красковский — 1 (Да Коста, Алексеев), 15:41 — 1:0. Осипов — 1 (Иванов, Ильенко), 28:57 — 2:0. Коваленко — 1 (Осипов), 39:55 — 3:0. Да Коста — 3 (бол., Свитов, Алексеев), 45:11 — 4:0.

Вратари: Коновалов — Гудлевскис.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (8+11+8) — 19 (7+9+3).

Судьи: Сергеев, Щенев.

25 сентября. Ярославль. «Арена-2000».

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