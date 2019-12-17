«Локомотив» упустил преимущество в две шайбы, но все равно победил минское «Динамо». Марков забил решающий гол

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в овертайме — 2:3.

Ярославцы первыми забросили две шайбы. Но в третьем периоде хозяева смогли отыграться и перевести встречу в овертайм. Но в дополнительное время победный гол забросил защитник «Локо» Андрей Марков, который только вернулся в состав, восстановившись после травмы.

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«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Кудрявцев — 10 (бол., Осипов, Савченко), 12:15 — 0:1. Каюмов — 9 (Алексеев, Коваленко), 29:57 — 0:2. А. Костицын — 9 (Граньяни, Спунер), 53:20 — 1:2. Китаров — 2 (Евенко, Знахаренко), 56:03 — 2:2. Марков — 1 (Ковалев), 64:43 — 2:3.

Вратари: Энрот — Коновалов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 27 (7+11+7+2) — 31 (11+14+2+4).

Судьи: Морозов, Фатеев.

17 декабря. Минск. «Минск-Арена».

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