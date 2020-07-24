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«Локомотив» тренируется двумя группами

17:47
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Основной состав «Локомотива», вышедший из отпуска 14 июля, продолжает готовиться к старту сезона КХЛ. В эти дни команда тренируется в двухразовом режиме. В связи с эпидемиологическими ограничениями команда сейчас трудится в строго изолированном режиме на территории МФСК «Локомотив», сообщает сайт клуба.

Команда Андрея Скабелки разделена на две группы, которые работают на льду, в зале и на «земле». При этом в занятиях не задействован Александр Лазушин, который вынужден пропускать тренировки по медицинским показателям, а также некоторые новички команды — Эдди Паскуале, Атте Охтамаа и Андре Петерссон — которые добрались до Ярославля только сегодня днем.

По состоянию на 24 июля, в тренировках принимают участие 36 хоккеистов, в числе которых молодые воспитанники клуба, впервые проходящие предсезонную подготовку с главной командой. Первый контрольный матч этого межсезонья для «Локомотива» запланирован на 4 августа в рамках предсезонного турнира в Сочи. Соперником станет СКА.

Дополнительная информация:

https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Lokomotiv-prodolzhaet-trenirovki-v-Jaroslavle-7304

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