«Локомотив» и «Трактор» сыграют второй матч финальной серии плей-офф КХЛ в четверг, 15 мая. Стартовое вбрасывание на льду «Арены-2000» в Ярославле — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Кинопоиск», каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Жители Ярославля и Челябинска могут посмотреть трансляцию на каналах «Первый ярославский» и «ОТВ» соответственно.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Трактор» следите в матч-центре сайта «СЭ»

Счет в серии — 1:0 в пользу челябинцев. «Трактор» обыграл железнодорожников позавчера на старте финала со счетом 2:1. В третьем периоде отличились Максим Шабанов и Александр Кадейкин, а ярославцы ответили лишь одной шайбой Максима Березкина в большинстве.