«Локомотив» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» на своем льду обыграл «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

«Локомотив» набрал 54 очка за 33 матча и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 44 очками после 31 игры идет первым на «Востоке».