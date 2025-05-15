«Локомотив» — «Трактор»: видеообзор второго матча финала Кубка Гагарина

15 мая в Ярославле прошел второй матч финальной серии Кубка Гагарина-2025 между «Локомотивом» и «Трактором». Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1-1).

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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