«Локомотив» и «Трактор» встретятся во втором матче серии финала Кубка Гагарина в четверг, 15 мая. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события игры «Локомотив» — «Трактор» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. В Ярославле игру также будет показывать канал «Первый ярославский», а в Челябинске — «ОТВ».

Первый матч серии закончился со счетом 2:1 в пользу «Трактора». В серии до четырех побед «Локомотив» принимает первый, второй и, если потребуется, пятый и седьмой матчи, а «Трактор» — третий, четвертый и, если потребуется, шестой.