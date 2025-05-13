Хоккей
13 мая, 09:00

«Локомотив» — «Трактор»: трансляция матча финала Кубка Гагарина начнется в 19.00 мск

«Локомотив» и «Трактор» начинают серию в финале Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram

«Локомотив» и «Трактор» встретятся в первом матче серии финала Кубка Гагарина во вторник, 13 мая. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Локомотив» — «Трактор» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Ярославле игру также будет показывать канал «Первый ярославский», а в Челябинске — «ОТВ».

В серии до четырех побед «Локомотив» примет первый и второй, если потребуется, пятый и седьмой матчи.

