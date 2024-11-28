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Сегодня, 18:30

«Локомотив» — «Трактор»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Локомотив» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 28 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Михаил Котляревский, ХК «Трактор».
Фото ХК «Трактор»

«Локомотив» сыграет с «Трактором» в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 28 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Трактор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ и официальном сайте КХЛ.

Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Для жителей Челябинска трансляция будет на телеканале ОТВ. Эфир начнется в 21.20 по местному времени.

Железнодорожники набрали 52 очка и возглавляют Западную конференцию. Клуб из Челябинска с 44-я очками располагается на первой строчке на Востоке.

Матч «Локомотив» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
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Футбол
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 32 25 7 52
2 Спартак 30 20 10 43
3 Динамо М 30 19 11 41
4 СКА 31 18 13 40
5 ЦСКА 28 14 14 35
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 30 17 13 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 31 12 19 27
11 Сочи 29 11 18 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 30 20 10 44
2 Автомобилист 28 18 10 39
3 Ак Барс 29 19 10 39
4 Сал. Юлаев 28 18 10 38
5 Металлург Мг 32 16 16 34
6 Адмирал 32 14 18 33
7 Нефтехимик 32 11 21 30
8 Авангард 29 13 16 28
9 Сибирь 29 12 17 27
10 Лада 29 11 18 27
11 Барыс 31 9 22 21
12 Амур 30 6 24 15
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2.12
3.12
28.11 12:00
Адмирал – СКА
 3 : 2 Б
28.11 17:00
Автомобилист – Авангард
 - : -
28.11 17:00
Сал. Юлаев – Витязь
 - : -
28.11 19:30
Нефтехимик – Спартак
 - : -
28.11 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
28.11 19:30
Локомотив – Трактор
 - : -
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