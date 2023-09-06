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Сегодня, 17:15

«Локомотив» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ

«Локомотив» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 6 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ярослав Лихачев, ХК «Локомотив».
Фото ХК «Локомотив», Ярослав и Юлия Нееловы

«Локомотив» сыграет с «Трактором» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября, в среду. Матч пройдет на УКРК «Арена-2000 Локомотив» в Ярославле. Начало — 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Трактор» будет доступна на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ по платной подписке. Игру в прямом эфире покажут на онлайн-платформах Окко и Кинопоиск по платной подписке. Также трансляция будет доступна в приложениях букмекерских контор (необходимо пройти процедуру регистрации). Формальные события матча будут доступны в матч-центре «СЭ».

Жители Ярославля смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «Первый ярославский». Челябинцы смогут посмотреть матч на телеканале «ОТВ».

В предыдущем матче «Локо» уступил «Торпедо» со счетом 2:5. Челябинская команда проиграла «Ак Барсу» — 3:5.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
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«Ак Барс» — «Сочи»: прямая трансляция матча КХЛ

«Торпедо» — СКА: прямая трансляция матча КХЛ
Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 2 2 0 4
2 СКА 2 2 0 4
3 Динамо Мн 2 2 0 4
4 Торпедо 1 1 0 2
5 Северсталь 2 1 1 2
6 Спартак 2 1 1 2
7 Динамо 2 1 1 2
8 ЦСКА 3 1 2 2
9 Локомотив 1 0 1 0
10 Сочи 2 0 2 0
11 Витязь 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 2 2 0 4
2 Автомобилист 2 2 0 4
3 Металлург Мг 2 1 1 3
4 Авангард 1 1 0 2
5 Амур 2 1 1 2
6 Сал. Юлаев 2 1 1 2
7 Трактор 2 1 1 2
8 Сибирь 2 1 1 2
9 Нефтехимик 1 0 1 1
10 Барыс 2 0 2 1
11 Адмирал 1 0 1 0
12 Лада 2 0 2 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
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6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
6.09 18:00
Лада – Сал. Юлаев
 - : -
6.09 19:00
Витязь – Адмирал
 - : -
6.09 19:00
Локомотив – Трактор
 - : -
6.09 19:00
Нефтехимик – Северсталь
 - : -
6.09 19:00
Ак Барс – Сочи
 - : -
6.09 19:30
Куньлунь – Динамо Мн
 - : -
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