«Локомотив» победил «Трактор» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

«Локомотив» на своем льду обыграл «Трактор» во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ — 4:1.

Голы ярославской команды забили Александр Полунин, Георгий Иванов, Максим Березкин и Никита Кирьянов (в пустые ворота). Нападающий «Локомотива» Александр Радулов отметился результативной передачей в этой игре и набрал 750-е очко в КХЛ.

Автором единственной заброшенной шайбы челябинского клуба стал Чарльз Робинсон, который отличился в меньшинстве.

«Локомотив» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. Третий матч между командами пройдет 17 мая в Челябинске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Кубок Гагарина. Финал

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Робинсон — 5 (мен., Ткачев, Дэй), 4:15 — 0:1. Полунин — 2 (Красковский), 21:38 — 1:1. Иванов — 3 (Радулов, Сергеев), 35:11 — 2:1. Березкин — 8 (Иванов), 56:35 — 3:1. Кирьянов — 2 (п.в., Красковский, Сергеев), 56:53 — 4:1.

Вратари: Исаев — Фукале (56:44 — 56:53).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 47 (13+22+12) — 21 (8+11+2).

Судьи: Акузовский, Бирин.

15 мая. Ярославль. Арена-2000. 8362 зрителя.

Счет в серии: 1-1.