«Локомотив» победил «Трактор» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
«Локомотив» на своем льду обыграл «Трактор» во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ — 4:1.
Голы ярославской команды забили Александр Полунин, Георгий Иванов, Максим Березкин и Никита Кирьянов (в пустые ворота). Нападающий «Локомотива» Александр Радулов отметился результативной передачей в этой игре и набрал 750-е очко в КХЛ.
Автором единственной заброшенной шайбы челябинского клуба стал Чарльз Робинсон, который отличился в меньшинстве.
«Локомотив» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. Третий матч между командами пройдет 17 мая в Челябинске. Начало — в 16.30 по московскому времени.
Кубок Гагарина. Финал
«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Робинсон — 5 (мен., Ткачев, Дэй), 4:15 — 0:1. Полунин — 2 (Красковский), 21:38 — 1:1. Иванов — 3 (Радулов, Сергеев), 35:11 — 2:1. Березкин — 8 (Иванов), 56:35 — 3:1. Кирьянов — 2 (п.в., Красковский, Сергеев), 56:53 — 4:1.
Вратари: Исаев — Фукале (56:44 — 56:53).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 47 (13+22+12) — 21 (8+11+2).
Судьи: Акузовский, Бирин.
15 мая. Ярославль. Арена-2000. 8362 зрителя.
Счет в серии: 1-1.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3