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«Локомотив» победил «Трактор» в пятом матче и стал обладателем Кубка Гагарина-2025

Алина Савинова
21 мая. «Локомотив» обыграл «Трактор» (2:1 ОТ1) в пятом матче финала Кубка Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина 2025 года.

Команда Игоря Никитина одержала победу над «Трактором» (2:1 ОТ1) в пятом матче финала и выиграла серию со счетом 4-1.

Встреча прошла на «Арене-2000» в Ярославле. В основное время на гол защитника хозяев Мартина Герната челябинцы ответили точным броском Стивена Кэмпфера. В первом овертайме гол забил нападающий ярославской команды Максим Шалунов.

«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. До этого команда дважды выходила в финал плей-офф КХЛ — в 2009 году ярославцы уступили «Ак Барсу», а в 2024 году — «Металлургу».

Рекордсменами по победам в турнире являются ЦСКА, «Металлург» и «Ак Барс» (по три трофея).

Кубок Гагарина. Финал

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Гернат — 2 (бол., Сурин), 25:50 — 1:0. Кэмпфер — 4 (Кадейкин), 53:15 — 1:1. Шалунов — 6 (Сергеев, Каюмов), 68:01 — 2:1.

Вратари: Исаев — Фукале.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (9+6+9+6) — 34 (12+7+10+5).

Судьи: Гашилов, Наумов.

21 мая. Ярославль. Арена-2000. 8437 зрителей.

Счет в серии: 4-1

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