«Трактор» победил «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина

«Трактор» на выезде обыграл «Локомотив» в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ — 2:1.

Челябинцы забросили две шайбы за 13 секунд в третьем периоде. Отметились Максим Шабанов и Александр Кадейкин. У ярославцев гол забил Максим Березкин.

«Трактор» повел в серии до четырех побед — 1-0. Второй матч пройдет 15 мая в Ярославле.

Кубок Гагарина. Финал

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Шабанов — 10 (Глотов, Блажиевский), 43:22 — 0:1. Кадейкин — 4 (Шабанов, Дер-Аргучинцев), 43:35 — 0:2. Березкин — 7 (бол., Радулов, Сергеев), 53:33 — 1:2.

Вратари: Исаев — Фукале.

Штраф: 4 — 9.

Броски: 34 (8+10+16) — 30 (12+12+6).

Судьи: Гашилов, Соин.

13 мая. Ярославль. Арена-2000. 8017 зрителей.

Счет в серии: 0-1