«Локомотив» и «Трактор» проведут второй матч серии финала Кубка Гагарина в четверг, 15 мая. Игра на «Арене-2000» в Ярославле начинается в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск», каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Жителям Ярославля и Челябинска также доступна трансляция на каналах «Первый ярославский» и «ОТВ» соответственно.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго матча финала плей-офф КХЛ-2025. За ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Трактор» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В первом матче финальной серии победу со счетом 2:1 одержал «Трактор». В плей-офф КХЛ победитель регулярки «Локомотив» выиграл у «Торпедо» (4-0), «Авангарда» (4-3) и «Салавата Юлаева» (4-1), а лучший клуб Восточной конференции «Трактор» прошел «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (оба раза 4-1).