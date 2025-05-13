«Локомотив» — «Трактор»: онлайн-трансляция первого матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» принимает «Трактор» в первом матче серии финала Кубка Гагарина во вторник, 13 мая. Игра на «Арене-2000» в Ярославле начинается в 19.00 по московскому времени.
Основные события игры «Локомотив» — «Трактор» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Ярославле игру также транслирует канал «Первый ярославский», в Челябинске — «ОТВ».
На пути к финалу лучший клуб регулярного чемпионата «Локомотив» прошел «Торпедо», «Авангард» и «Салават Юлаев», а победитель Восточной конференции «Трактор» — «Адмирал», минское и московское «Динамо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|23
|7
|48
|2
|Авангард
|28
|18
|10
|39
|3
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|31
|15
|16
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Амур
|28
|12
|16
|28
|8
|Барыс
|30
|11
|19
|27
|9
|Адмирал
|27
|10
|17
|26
|10
|Салават Юлаев
|29
|11
|18
|25
|11
|Сибирь
|29
|9
|20
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|19
|11
|41
|2
|Динамо Мн
|29
|19
|10
|41
|3
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|4
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|29
|14
|15
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|27
|7
|20
|19
|23.11
|14:00
|Нефтехимик – Салават Юлаев
|1 : 3
|23.11
|15:00
|Барыс – Авангард
|2 : 5
|23.11
|17:00
|Северсталь – Лада
|- : -
|23.11
|17:00
|Шанхай Дрэгонс – Ак Барс
|- : -