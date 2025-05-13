Хоккей
13 мая, 17:30

«Локомотив» — «Трактор»: онлайн-трансляция первого матча финала Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Трактор» встретятся в матче финала Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram

«Локомотив» принимает «Трактор» в первом матче серии финала Кубка Гагарина во вторник, 13 мая. Игра на «Арене-2000» в Ярославле начинается в 19.00 по московскому времени.

Основные события игры «Локомотив» — «Трактор» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Ярославле игру также транслирует канал «Первый ярославский», в Челябинске — «ОТВ».

На пути к финалу лучший клуб регулярного чемпионата «Локомотив» прошел «Торпедо», «Авангард» и «Салават Юлаев», а победитель Восточной конференции «Трактор» — «Адмирал», минское и московское «Динамо».

Матч «Локомотив» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

