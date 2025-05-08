«Локомотив» и «Трактор» встретятся в финале Кубка Гагарина. Ярославцы в противостоянии до четырех побед имеют преимущество своего льда.

Расписание финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор»

Игра 1. 13 мая, 19.00. «Локомотив» — «Трактор»

Игра 2. 15 мая, 19.00. «Локомотив» — «Трактор»

Игра 3. 17 мая, 16.30. «Трактор» — «Локомотив»

Игра 4. 19 мая, 17.00. «Трактор» — «Локомотив»

Игра 5. 21 мая. 19.00. «Локомотив» — «Трактор» (если потребуется)

Игра 6. 23 мая. 17.00. «Трактор» — «Локомотив» (если потребуется)

Игра 7. 25 мая. 16.30. «Локомотив» — «Трактор» (если потребуется)

Время — московское.

На пути к финалу победитель регулярного чемпионата «Локомотив» прошел «Торпедо», «Авангард» и «Салават Юлаев», а лучший клуб Восточной конференции «Трактор» обыграл «Адмирал», минское и московское «Динамо».

«Локомотив» и «Трактор» никогда в истории не выигрывали Кубок Гагарина.