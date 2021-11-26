«Трактор» в овертайме переиграл «Локомотив»

«Трактор» победил «Локомотив» в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Причем челябинцы смогли перевести встречу в дополнительное время в самой концовке третьего периода, когда отличился нападающий Виталий Кравцов. Победную шайбу же забросил защитник Ник Бэйлен.

«Трактор» с 53 очками расположился на второй строчке в Восточной конференции. «Локомотив» с 40 набранными баллами занимает шестое место на Западе.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Иванов — 4 (мен.), 6:58 — 1:0. Кравцов — 5 (Яруллин, Бывальцев), 59:15 — 1:1. Бэйлен — 5 (Тертышный, Седлак), 63:24 — 1:2.

Вратари: Паскуале — Вилл (59:07 — 59:15).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (13+15+3+0) — 24 (7+5+10+2).

Судьи: Гашилов, Фатеев.

26 ноября. Ярославль. Арена-2000.