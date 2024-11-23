«Локомотив» — «Торпедо»: видеообзор матча

«Торпедо» на выезде победило «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

«Локомотив» с 52 очками в 31 матче продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» набрало 33 очка за 30 игр и поднялось на седьмую позицию.