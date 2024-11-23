«Локомотив» — «Торпедо»: видеообзор матча
«Торпедо» на выезде победило «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.
«Локомотив» с 52 очками в 31 матче продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» набрало 33 очка за 30 игр и поднялось на седьмую позицию.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|31
|25
|6
|52
|2
|Спартак
|29
|20
|9
|43
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|28
|17
|11
|34
|7
|Торпедо
|30
|14
|16
|33
|8
|Динамо Мн
|29
|15
|14
|32
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|30
|11
|19
|25
|11
|Сочи
|27
|10
|17
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|27
|17
|10
|37
|3
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|36
|4
|Ак Барс
|27
|17
|10
|35
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Нефтехимик
|31
|11
|20
|30
|7
|Адмирал
|30
|12
|18
|29
|8
|Сибирь
|27
|11
|16
|25
|9
|Лада
|27
|10
|17
|25
|10
|Авангард
|27
|11
|16
|24
|11
|Барыс
|29
|9
|20
|20
|12
|Амур
|29
|6
|23
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|23.11
|14:00
|
Спартак – Витязь
|5 : 4 ОТ
|23.11
|14:00
|
Трактор – Куньлунь РС
|1 : 4
|23.11
|17:00
|
Северсталь – Ак Барс
|7 : 5
|23.11
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|0 : 3
|23.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|4 : 2
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