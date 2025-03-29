«Локомотив» выиграл у «Торпедо» во втором матче серии Кубка Гагарина

«Локомотив» дома победил «Торпедо» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина — 2:0.

В первом периоде шайбу забросил Максим Шалунов, реализовав большинство. В концовке матча гол в пустые ворота забил Георгий Иванов.

Ярославский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий и четвертый игры пройдут в Нижнем Новгороде — 31 марта и 2 апреля.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шалунов — 1 (бол., Березкин, Иванов), 15:45 — 1:0. Иванов — 1 (п.в.), 59:43 — 2:0.

Вратари: Исаев — Кульбаков (58:57 — 59:43).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (13+11+4) — 25 (4+8+13).

Судьи: Кочетов, Сергеев.

29 марта. Ярославль. Арена-2000. 8028 зрителей.

Счет в серии: 2-0