«Локомотив» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче

«Локомотив» одержал победу над «Торпедо» в товарищеском матче — 2:1.

Игра прошла на льду «Арены-2000» в Ярославле. За железнодорожников голы забили Ярослав Лихачев и Денис Алексеев. Автором единственной заброшенной шайбы нижегородцев стал новичок Бобби Нарделла.

«Локомотив» провел первый матч под руководством нового главного тренера Боба Хартли. У «Торпедо» в межсезонье также сменился главный тренер — команду возглавил Алексей Исаков.