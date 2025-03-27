«Локомотив» победил «Торпедо» в первом матче серии

«Локомотив» дома обыграл «Торпедо» в первом матче первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.

У хозяев забили Максим Березкин, Денис Алексеев и Мартин Гернат. Единственная шайба гостей на счету Роберта Линча.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч состоится в Ярославле 29 марта.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Голы: Березкин — 1 (бол., Рафиков), 20:09 — 1:0. Линч — 1 (Виноградов), 23:41 — 1:1. Алексеев — 1 (бол., Рафиков), 26:46 — 2:1. Гернат — 1 (Кирьянов), 36:35 — 3:1.

Вратари: Исаев — Кульбаков (56:55 — 58:33, 59:08).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (8+15+12) — 15 (2+9+4).

Судьи: Акузовский, Морозов.

27 марта. Ярославль. Арена-2000. 7942 зрителя.