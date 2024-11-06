«Локомотив» обыграл «Торпедо» и продлил победную серию до девяти матчей
«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
В первом периоде на гол форварда нижегородцев Артема Мисникова ярославская команда ответила заброшенной шайбой Даниила Бута.
Команды не смогли определить победителя в основное и дополнительное время. Победный буллит реализовал Артур Каюмов.
«Локомотив» одержал девятую победу подряд. Клуб из Ярославля с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. У «Торпедо» пятое поражение в последних шести играх. Команда Игоря Ларионова с 26 баллами располагается на седьмой позиции на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Мисников — 2 (Орлов, Силаев), 7:21 — 0:1. Бут — 6 (Иванов, Симашев), 19:34 — 1:1.
Победный буллит: Каюмов.
Вратари: Мельничук — Бочаров.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 17 (6+4+7+0) — 26 (8+6+11+1).
Судьи: Гашилов, Кочетов.
6 ноября. Ярославль. Арена-2000. 7538 зрителей
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|14
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|8
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|23
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|22
|10
|12
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|24
|8
|16
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|21
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|12
|21
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|8
|13
|17
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|22
|6
|16
|14
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|23
|5
|18
|12
|6.11
|19:00
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Локомотив – Торпедо
|2 : 1 Б
|6.11
|19:30
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Динамо М – Витязь
|4 : 3