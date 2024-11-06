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«Локомотив» обыграл «Торпедо» и продлил победную серию до девяти матчей

Алина Савинова
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6 ноября. «Локомотив» дома победил «Торпедо» в матче КХЛ (2:1 Б).
Фото ХК «Локомотив»

«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

В первом периоде на гол форварда нижегородцев Артема Мисникова ярославская команда ответила заброшенной шайбой Даниила Бута.

Команды не смогли определить победителя в основное и дополнительное время. Победный буллит реализовал Артур Каюмов.

«Локомотив» одержал девятую победу подряд. Клуб из Ярославля с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. У «Торпедо» пятое поражение в последних шести играх. Команда Игоря Ларионова с 26 баллами располагается на седьмой позиции на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мисников — 2 (Орлов, Силаев), 7:21 — 0:1. Бут — 6 (Иванов, Симашев), 19:34 — 1:1.

Победный буллит: Каюмов.

Вратари: Мельничук — Бочаров.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 17 (6+4+7+0) — 26 (8+6+11+1).

Судьи: Гашилов, Кочетов.

6 ноября. Ярославль. Арена-2000. 7538 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 Локомотив 25 21 4 44
2 СКА 24 15 9 32
3 Спартак 22 14 8 31
4 Динамо М 23 13 10 29
5 Северсталь 21 14 7 28
6 ЦСКА 21 10 11 27
7 Торпедо 24 11 13 26
8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 24 11 13 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 20 13 7 27
4 Сал. Юлаев 20 13 7 26
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