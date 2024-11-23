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«Торпедо» всухую обыграло «Локомотив» в Ярославле

Алина Савинова
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23 ноября. «Торпедо» обыграло «Локомотив» в матче КХЛ (3:0).
Фото ХК «Торпедо»

«Торпедо» на выезде победило «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

У нижегородской команды заброшенными шайбами в этой встрече отметились Сергей Гончарук (дубль) и Вячеслав Войнов. На счету Дмитрия Кагарлицкого две результативные передачи.

Нижегородцы одержали первую победу над клубом из Ярославля в этом сезоне, предыдущие две встречи завершились в пользу «Локо» со счетом 2:1Б и 1:0.

«Локомотив» с 52 очками в 31 матче продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» набрало 33 очка за 30 игр и поднялось на седьмую позицию.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Гончарук — 5 (Абрамов, Кагарлицкий), 23:30 — 0:1. Войнов — 2 (бол., Линч, Ларионов), 31:58 — 0:2. Гончарук — 6 (п.в., Кагарлицкий), 57:43 — 0:3.

Вратари: Исаев (57:26 — 57:43) — Бочаров.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (7+12+19) — 22 (6+8+8).

Судьи: Раминг, Соин.

23 ноября. Ярославль. Арена-2000.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 31 25 6 52
2 Спартак 29 20 9 43
3 Динамо М 29 18 11 39
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 27 14 13 35
6 Северсталь 28 17 11 34
7 Торпедо 30 14 16 33
8 Динамо Мн 29 15 14 32
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 30 11 19 25
11 Сочи 27 10 17 22
Восточная конференция И В П О
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5 Металлург Мг 30 15 15 31
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7 Адмирал 30 12 18 29
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Северсталь – Ак Барс
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