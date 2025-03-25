«Локомотив» и «Торпедо» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Торпедо» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина. Серия до четырех побед начнется в четверг, 27 марта.

Расписание серии «Локомотив» — «Торпедо» (московское время):

27 марта (четверг). 19.30. Ярославль. «Локомотив» — «Торпедо»

29 марта (суббота). 16.30. Ярославль. «Локомотив» — «Торпедо»

31 марта (понедельник). 19.30. Нижний Новгород. «Торпедо «- «Локомотив»

2 апреля (среда). 19.30. Нижний Новгород. «Торпедо» — «Локомотив»

4 апреля (пятница). 19.30. Ярославль. «Локомотив» — «Торпедо» — если потребуется

6 апреля (воскресенье). 17.00. Нижний Новгород. «Торпедо» — «Локомотив» — если потребуется

8 апреля (вторник). 19.30. Ярославль. «Локомотив» — «Торпедо» — если потребуется

«Локомотив» выиграл регулярный чемпионат КХЛ, набрав 102 очка в 68 играх. «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции с 71 очком.

В Кубке Гагарина-2024 «Локомотив» дошел до финала и проиграл «Металлургу». Со второго раунда плей-офф снова проводится по перекрестному формату.