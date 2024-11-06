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Сегодня, 17:30

«Локомотив» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

«Локомотив» сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Богдан Конюшков, игрок ХК «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»

«Локомотив» сыграет с «Торпедо» в FONBET Чемпионате КХЛ в среду, 6 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена 2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч покажут на телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Для жителей Ярославля трансляция будет на телеканале «Первый Ярославский».

Железнодорожники набрали 42 очка и возглавляют Западную конференцию. Команда Игоря Ларионова с 25-ю очками располагается на седьмой строчке на Западе.

Матч «Локомотив» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 24 20 4 42
2 СКА 24 15 9 32
3 Спартак 22 14 8 31
4 Северсталь 21 14 7 28
5 Динамо М 22 12 10 27
6 ЦСКА 21 10 11 27
7 Торпедо 23 11 12 25
8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 23 11 12 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 20 13 7 27
4 Сал. Юлаев 20 13 7 26
5 Адмирал 23 10 13 24
6 Металлург Мг 24 11 13 23
7 Сибирь 22 10 12 22
8 Нефтехимик 24 8 16 22
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 21 8 13 17
11 Барыс 22 6 16 14
12 Амур 23 5 18 12
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