«Локомотив» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Локомотив» и «Торпедо» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 23 ноября. Игра будет проходить на «Арене-2000» в Ярославле, начало — в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке. В Ярославле матч также будет показывать канал «Первый Ярославский», а в Нижнем Новгороде — «НН 24».
С ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Торпедо» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 команды встречались дважды. Ярославцы одержали две победы: 6 ноября — 2:1 Б, а 16 ноября — 1:0.
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 52 очка в 30 матчах. «Торпедо» сыграло набрало 31 очко в 29 матчах.
Матч «Локомотив» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|41
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|27
|16
|11
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|15
|14
|32
|8
|Торпедо
|29
|13
|16
|31
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Куньлунь РС
|30
|11
|19
|25
|11
|Сочи
|27
|10
|17
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|27
|17
|10
|37
|3
|Сал. Юлаев
|26
|17
|9
|36
|4
|Ак Барс
|26
|17
|9
|35
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|30
|12
|18
|29
|7
|Нефтехимик
|30
|10
|20
|28
|8
|Сибирь
|27
|11
|16
|25
|9
|Лада
|27
|10
|17
|25
|10
|Авангард
|27
|11
|16
|24
|11
|Барыс
|29
|9
|20
|20
|12
|Амур
|29
|6
|23
|15
|23.11
|14:00
|
Спартак – Витязь
|5 : 4 ОТ
|23.11
|14:00
|
Трактор – Куньлунь РС
|1 : 4
|23.11
|17:00
|
Северсталь – Ак Барс
|- : -
|23.11
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|23.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -