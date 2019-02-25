"Локомотив" стартовал в плей-офф с победы над "Сочи"

"Локомотив" в овертайме обыграл "Сочи" (4:3) в матче первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии - 1:0.

В составе хозяев забивали Стаффан Крунвалль (дважды), Егор Аверин и Георгий Иванов, в активе которого решающая шайба в овертайме. У гостей отличились Кирилл Капустин (дважды) и Юрки Йокипакка. Вторая игра пройдет в Ярославле 27 февраля.

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"Локомотив" (Ярославль) – "Сочи" – 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Капустин - 1 (Алтыбармакян), 7:19 - 0:1. Йокипакка - 1 (бол., Росен), 13:04 - 0:2. Крунвалль - 1 (Санников, Алексеев), 15:09 - 1:2. Е. Аверин - 1 (Крунвалль, Ильенко), 26:50 - 2:2. Крунвалль - 2 (бол., Накладал, Локтионов), 31:45 - 3:2. Капустин - 2 (бол., Пайгин, Росен), 40:51 - 3:3. Иванов - 1 (Коваленко), 63:17 - 4:3.

Вратари: Коновалов - Барулин.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 25 (3+12+7+3) - 28 (10+9+7+2).

Судьи: Кулаков, Сергеев.

25 февраля. Ярославль. "Арена-2000"

Счет в серии: 1-0.

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