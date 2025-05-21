«Локомотив» стал вторым в истории КХЛ победителем регулярки, который выиграл Кубок Гагарина

«Локомотив» в пятом матче финала плей-офф КХЛ победил «Трактор» (2:1 ОТ, 4-1) и выиграл Кубок Гагарина-2025.

Ярославцы стали второй командой после ЦСКА-2019, завоевавшей Кубок Гагарина и Кубок Континента в один сезон.

Примечательно, что тогда армейцами руководил Игорь Никитин — нынешний тренер «Локомотива».