«Локомотив» и «Спартак» сыграют в чемпионате КХЛ 10 января

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 10 января. Матч пройдет на льду «Арены-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

Игру КХЛ в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал и сайт «Матч ТВ». Для жителей Ярославля встречу также транслирует местный телеканал «Первый ярославский».

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Спартак» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В предыдущих матчах регулярного чемпионата «Локомотив» обыграл «Витязь» (3:0 на своем льду), а «Спартак» — СКА (5:0 в гостях).

Финалист Кубка Гагарина-2024 «Локо» лидирует в регулярке с 70 очками в 44 матчах, «Спартак» идет вторым в Западной конференции — 57 очков в 41 игре.