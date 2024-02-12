«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ в понедельник, 12 февраля. Матч пройдет в универсальном культурно-спортивном комплексе «Арена 2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также за игрой можно следить на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

Для жителей Ярославля трансляция будет доступна на телеканале «Первый Ярославский».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика