«Спартак» победил «Локомотив» в Ярославле
«Спартак» на выезде победил «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.
У гостей шайбы забросили Николай Голдобин, Михаил Мальцев, Даниил Орлов, Адам Ружичка и Егор Савиков. У хозяев голы забили Максим Березкин, Георгий Иванов, Павел Красковский и Андрей Сергеев.
«Спартак» набрал 67 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Локомотив» с 80 очками лидирует на «Западе».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 4:5 (1:1, 0:1, 3:3)
Голы: Савиков — 2 (Беляев, Мансуров), 8:57 — 0:1. Иванов — 6 (Радулов, Никулин), 11:04 — 1:1. Ружичка — 23 (Локтионов), 23:31 — 1:2. Орлов — 4 (Морозов, Порядин), 41:09 — 1:3. Красковский — 7 (Сурин), 41:40 — 2:3. Мальцев — 12 (бол., Ружичка, Пашин), 43:54 — 2:4. Голдобин — 13 (Морозов), 44:47 — 2:5. Березкин — 13 (Кирьянов, Киселевич), 51:23 — 3:5. Сергеев — 2 (Каюмов), 59:59 — 4:5.
Вратари: Мельничук (58:48) — Николаев.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 40 (12+10+18) — 37 (11+15+11).
Судьи: Дударов, Соин.
4 февраля. Ярославль. Арена-2000.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|39
|14
|80
|2
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|3
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|4
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|5
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|49
|26
|23
|59
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|51
|22
|29
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|51
|15
|36
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|3
|Автомобилист
|50
|31
|19
|68
|4
|Ак Барс
|50
|33
|17
|68
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|51
|27
|24
|57
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|52
|16
|36
|45
|10
|Лада
|50
|18
|32
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
|4.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|1 : 5
|4.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|4 : 3 ОТ
|4.02
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|3 : 4
|4.02
|19:00
|
Торпедо – Витязь
|2 : 1 Б
|4.02
|19:00
|
Локомотив – Спартак
|4 : 5
|4.02
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
|4.02
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -
|4.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|- : -
|4.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -