«Локомотив» обыграл «Спартак» в КХЛ
«Локомотив» дома одержал победу над «Спартаком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Победу ярославцам принесли шайбы Ивана Чеховича и Даниила Бута. Единственный гол гостей забил Максим Цыплаков.
«Локомотив» (42 очка) после 32 матчей вышел на третье место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (49) продолжает лидировать на «Западе» после 34 игр.
В следующем матче красно-белые на выезде сыграют со СКА. «Локомотив» на домашней арене примет «Ладу». Обе игры пройдут 23 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Голы: Чехович — 2 (Бут, Черепанов), 7:49 — 1:0. Цыплаков — 15, 12:57 — 1:1. Бут — 6 (Андронов), 19:03 — 2:1.
Вратари: Исаев — Рибар.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 28 (13+9+6) — 31 (8+16+7).
Судьи: Гашилов, Оленин.
21 ноября. Ярославль. Арена-2000. 6979 зрителей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|34
|22
|12
|48
|2
|Авангард
|33
|22
|11
|47
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Ак Барс
|33
|19
|14
|40
|5
|Трактор
|33
|18
|15
|40
|6
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|7
|Сал. Юлаев
|33
|19
|14
|39
|8
|Нефтехимик
|33
|14
|19
|33
|9
|Сибирь
|33
|14
|19
|33
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|25
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|32
|17
|15
|36
|7
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|21.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|2 : 1
|21.11
|17:00
|
Трактор – Авангард
|1 : 2 ОТ
|21.11
|19:00
|
Локомотив – Спартак
|2 : 1
|21.11
|19:30
|
Динамо М – Ак Барс
|4 : 1
|21.11
|19:30
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|3 : 2