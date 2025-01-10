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«Локомотив» обыграл «Спартак» в домашнем матче КХЛ

Алина Савинова
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10 января. «Локомотив» победил «Спартак» в Ярославле (5:4).
Фото ХК «Локомотив»

«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.

Голы ярославской команды в этой игре забили Степан Никулин, Никита Черепанов, Даниил Бут, Александр Полунин и Максим Шалунов, на счету которого также результативная передача.

У красно-белых дублем и голевым пасом отметился Герман Рубцов, 3 (1+2) очка набрал Александр Пашин и одну шайбу забросил Андрей Локтионов.

«Локомотив» с 72 очками после 45 матчей лидирует в Западной конференции. «Спартак» (57 баллов в 42 играх) располагается на второй строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» — 5:4 (4:1, 1:1, 0:2)

Голы: Шалунов — 15 (Каюмов, Березкин), 3:13 — 1:0. Никулин — 8 (Радулов, Иванов), 10:26 — 2:0. Рубцов — 10 (Пашин, Королев), 11:42 — 2:1. Черепанов — 2 (Шалунов, Каюмов), 12:03 — 3:1. Бут — 9 (Елесин, Паник), 13:22 — 4:1. Пашин — 8 (Рубцов, Галимов), 21:56 — 4:2. Полунин — 7 (Сергеев, Береглазов), 28:31 — 5:2. Рубцов — 11 (бол., Голдобин, Пашин), 40:08 — 5:3. Локтионов — 12 (Голдобин), 40:20 — 5:4.

Вратари: Исаев (Мельничук, 40:08) — Загидулин (Николаев, 12:03, 58:13).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 42 (16+15+11) — 33 (11+11+11).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

10 января. Ярославль. Арена-2000.

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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Спартак 42 26 16 57
3 ЦСКА 43 25 18 57
4 Динамо Мн 44 25 19 55
5 Динамо М 43 26 17 55
6 СКА 42 25 17 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
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1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 42 28 14 58
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
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6 Авангард 42 21 21 45
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