Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

«Локомотив» — «Спартак»: расписание матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в первом раунде плей-офф КХЛ.

Серия до четырех побед одного из соперников стартует во вторник, 24 марта, на льду «Арены-2000» в Ярославле. Команды будут играть через один день и при необходимости проведут до семи встреч. Более высоко сеяная принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый и седьмой матчи.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Локомотив» набрал 98 очков и занял первое место на «Западе». «Спартак» с 79 очками финишировал восьмым в конференции.

«Локомотив» — «Спартак»: расписание матчей серии первого раунда Кубка Гагарина-2026

Матч № 1. 24 марта (вторник). 19.30. Ярославль. «Локомотив» — «Спартак»

Матч № 2. 26 марта (четверг). 19.30. Ярославль. «Локомотив» — «Спартак»

Матч № 3. 28 марта (суббота). 17.00. Москва. «Спартак» — «Локомотив»

Матч № 4. 30 марта (понедельник). 19.30. Москва. «Спартак» — «Локомотив»

Матч № 5*. 1 апреля (среда). Ярославль. «Локомотив» — «Спартак» — при необходимости

Матч № 6*. 3 апреля (пятница). Москва. «Спартак» — «Локомотив» — при необходимости

Матч № 7*. 5 апреля (воскресенье). Ярославль. «Локомотив» — «Спартак» — при необходимости

Время начала матчей — московское.

Следите за расписанием и результатами матчей в сериях, форматом и сеткой плей-офф в разделе КХЛ на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
Читайте также
Как Шестеркин, но с нюансом. Лучший вратарь КХЛ забросил шайбу в свои ворота
«Начало положено». Фигурист Угожаев стал вторым на «челленджере» в Батуми
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2026: первый раунд плей-офф КХЛ
«Спартак» продлил контракт с защитником Бычковым
Виктор Шалимов: «Мне нравится, как работает Жамнов, серия с «Локомотивом» обнадежила»
Дронов — о травме перед плей-офф: «Середина марта стала точкой невозврата, не мог даже сжать клюшку»
Григорий Дронов — о фаворитах плей-офф КХЛ: «У «Металлурга» самые большие шансы на Кубок Гагарина»
Дронов о серии плей-офф «Трактора» против «Ак Барса»: «Все складывалось против нас»
«Автомобилист» поменял тренера, генменеджер «Трактора» признал ошибки
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Корешков — о поражении «Трактора» от «Ак Барса»: «Это и есть плей-офф»

Гатиятулин назвал командной победу «Ак Барса» над «Трактором» в первом матче серии плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 19
2 Нефтехимик 12 7 5 16
3 Ак Барс 12 7 5 15
4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Барыс 11 6 5 12
6 Автомобилист 11 5 6 12
7 Трактор 10 5 5 10
8 Авангард 10 5 5 10
9 Амур 10 4 6 9
10 Адмирал 11 3 8 9
11 Сибирь 11 3 8 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 9 3 18
2 ЦСКА 12 9 3 18
3 Торпедо НН 11 8 3 16
4 СКА 10 8 2 16
5 Шанхай Дрэгонс 9 6 3 13
6 Северсталь 11 5 6 12
7 Динамо Мн 11 4 7 12
8 Динамо М 13 5 8 12
9 Спартак 11 5 6 11
10 Лада 12 1 11 5
11 Сочи 11 2 9 4
Результаты / календарь
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
4.10 14:00 Нефтехимик – Сибирь - : -
4.10 15:00 Автомобилист – Амур - : -
4.10 17:00 Спартак – Барыс - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости