«Локомотив» — «Спартак»: расписание матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в первом раунде плей-офф КХЛ.

Серия до четырех побед одного из соперников стартует во вторник, 24 марта, на льду «Арены-2000» в Ярославле. Команды будут играть через один день и при необходимости проведут до семи встреч. Более высоко сеяная принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый и седьмой матчи.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Локомотив» набрал 98 очков и занял первое место на «Западе». «Спартак» с 79 очками финишировал восьмым в конференции.

«Локомотив» — «Спартак»: расписание матчей серии первого раунда Кубка Гагарина-2026

Матч № 1. 24 марта (вторник). 19.30. Ярославль. «Локомотив» — «Спартак»

Матч № 2. 26 марта (четверг). 19.30. Ярославль. «Локомотив» — «Спартак»

Матч № 3. 28 марта (суббота). 17.00. Москва. «Спартак» — «Локомотив»

Матч № 4. 30 марта (понедельник). 19.30. Москва. «Спартак» — «Локомотив»

Матч № 5*. 1 апреля (среда). Ярославль. «Локомотив» — «Спартак» — при необходимости

Матч № 6*. 3 апреля (пятница). Москва. «Спартак» — «Локомотив» — при необходимости

Матч № 7*. 5 апреля (воскресенье). Ярославль. «Локомотив» — «Спартак» — при необходимости

Время начала матчей — московское.

Следите за расписанием и результатами матчей в сериях, форматом и сеткой плей-офф в разделе КХЛ на сайте «СЭ».