«Локомотив» — «Спартак»: расписание матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ
«Локомотив» и «Спартак» встретятся в первом раунде плей-офф КХЛ.
Серия до четырех побед одного из соперников стартует во вторник, 24 марта, на льду «Арены-2000» в Ярославле. Команды будут играть через один день и при необходимости проведут до семи встреч. Более высоко сеяная принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый и седьмой матчи.
В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Локомотив» набрал 98 очков и занял первое место на «Западе». «Спартак» с 79 очками финишировал восьмым в конференции.
«Локомотив» — «Спартак»: расписание матчей серии первого раунда Кубка Гагарина-2026
Матч № 1. 24 марта (вторник). 19.30. Ярославль. «Локомотив» — «Спартак»
Матч № 2. 26 марта (четверг). 19.30. Ярославль. «Локомотив» — «Спартак»
Матч № 3. 28 марта (суббота). 17.00. Москва. «Спартак» — «Локомотив»
Матч № 4. 30 марта (понедельник). 19.30. Москва. «Спартак» — «Локомотив»
Матч № 5*. 1 апреля (среда). Ярославль. «Локомотив» — «Спартак» — при необходимости
Матч № 6*. 3 апреля (пятница). Москва. «Спартак» — «Локомотив» — при необходимости
Матч № 7*. 5 апреля (воскресенье). Ярославль. «Локомотив» — «Спартак» — при необходимости
Время начала матчей — московское.
Следите за расписанием и результатами матчей в сериях, форматом и сеткой плей-офф в разделе КХЛ на сайте «СЭ».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|16
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|7
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|9
|Амур
|10
|4
|6
|9
|10
|Адмирал
|11
|3
|8
|9
|11
|Сибирь
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|16
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|7
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|8
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|9
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
|4.10
|14:00
|Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|4.10
|15:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|4.10
|17:00
|Спартак – Барыс
|- : -