«Локомотив» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» и «Спартак» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Ярославле и завершилась победой хозяев — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Локомотив» (42 очка) после 32 матчей вышел на третье место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (49) продолжает лидировать на «Западе» после 34 игр.