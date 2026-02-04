Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

4 февраля, 16:00

«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в чемпионате КХЛ 4 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив»

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 4 февраля. Игра на льду «Арены-2000» в Ярославле начнется в 19.00 по московскому времени.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Спартак» в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
4 февраля, 19:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Спартак

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт КХЛ. В Ярославле матч также покажет канал «Первый ярославский».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» провел 53 матча, набрал 73 очка и занимал первое место на «Западе». «Спартак» с 54 очками после 50 игр идет шестым в конференции.

Предыдущим соперником ярославцев в чемпионате был «Сочи» (3:0), а спартаковцы в понедельник обыграли «Северсталь» (5:1).

Матч «Локомотив» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
В Москве пресекли сбыт контрафактного кофе на миллионы рублей
«Разве Соболев сам упал? Но игра у «Зенита» пока не выстроена». Орлов — о разгроме «Динамо»
Фигуристам придется биться за визы самим. Кто из россиян сможет выступить в Европе?
ВАР поставил пенальти, Соболев забил дважды, Глушенков довел дело до разгрома. Что случилось в матче «Зенит» &#8212; «Динамо»
Пользователей Android предупредили о новом вредоносном ПО
Южная Корея предлагает мир Пхеньяну. Что нужно знать
Популярное видео
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Барыс» на выезде победил «Адмирал» и прервал серию из шести поражений

КХЛ готова рассмотреть Омск и Нижний Новгород для проведения Матча звезд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург Мг 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Салават Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Лада 0 0 0 0
4 Локомотив 0 0 0 0
5 Северсталь 0 0 0 0
6 СКА 0 0 0 0
7 Сочи 0 0 0 0
8 Спартак 0 0 0 0
9 Торпедо НН 0 0 0 0
10 ЦСКА 0 0 0 0
11 Шанхай Дрэгонс 0 0 0 0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
5.09 00:00 Спартак – Торпедо НН - : -
5.09 00:00 Ак Барс – Сибирь - : -
5.09 00:00 СКА – Лада - : -
5.09 00:00 Автомобилист – Динамо М - : -
5.09 00:00 Северсталь – Салават Юлаев - : -
5.09 00:00 Локомотив – Трактор - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости