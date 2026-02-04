«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в чемпионате КХЛ 4 февраля

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 4 февраля. Игра на льду «Арены-2000» в Ярославле начнется в 19.00 по московскому времени.

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FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

4 февраля, 19:00. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив Спартак

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт КХЛ. В Ярославле матч также покажет канал «Первый ярославский».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» провел 53 матча, набрал 73 очка и занимал первое место на «Западе». «Спартак» с 54 очками после 50 игр идет шестым в конференции.

Предыдущим соперником ярославцев в чемпионате был «Сочи» (3:0), а спартаковцы в понедельник обыграли «Северсталь» (5:1).

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