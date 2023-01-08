«Спартак» обыграл «Локомотив», забив четыре гола в третьем периоде

«Спартак» на выезде обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

В первом периоде единственную шайбу забросил игрок красно-белых Максим Цыплаков, а Шейн Принс не реализовал буллит. Во втором периоде «Локомотив» сравнял счет благодаря голу Максима Шалунова, а затем Иван Чехович вывел команду вперед.

В третьем периоде игроки «Спартака» забили четыре гола. Их авторами стали Джозеф Кин, Андрей Локтионов, Илья Талалуев и Федор Свечков. За ярославский клуб голом отметился Чехович.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице «Запада», набрав 51 очко. «Локомотив» проиграл четвертый матч подряд и находится на четвертое строчке (65 очков).

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«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (0:1, 2:0, 1:4)

Голы: Цыплаков — 6 (Талалуев, Емелин), 6:49 — 0:1. Шалунов — 20 (Березкин, Сергеев), 22:32 — 1:1. Чехович — 9 (бол., Березкин, Алексеев), 34:39 — 2:1. Кин — 5 (бол., Принс), 47:43 — 2:2. Локтионов — 8, 51:49 — 2:3. Талалуев — 8 (Квартальнов), 53:51 — 2:4. Свечков — 1 (Заседа, Вароне), 55:32 — 2:5. Чехович — 10 (Елесин, Марченко), 59:26 — 3:5.

Нереализованный буллит: Принс (Спартак), 18:08 (Вратарь).

Вратари: Бочаров — Красиков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (10+8+14) — 32 (7+11+14).

Судьи: Гашилов, Наумов.

8 января. Ярославль. Арена-2000. 6555 зрителей.