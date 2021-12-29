«Спартак» обыграл «Локомотив» и продлил беспроигрышную серию до четырех матчей

«Спартак» в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе красно-белых голы забили Данила Квартальнов, Илья Баранов, Александр Никишин и Адександр Хохлачев.

За ярославский клуб шайбы забросили Егор Коршков и Максим Осипов.

«Спартак» набрал 53 очка и продолжает занимать седьмое место на Западе. «Локомотив» находится на шестом месте, имея на счету 54 очка.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы: Квартальнов — 2 (Солодухин, Евенко), 2:24 — 0:1. Баранов — 2, 5:13 — 0:2. Никишин — 8 (Хохлачев, Хед), 35:54 — 0:3. Коршков — 10 (Елесин, Баранцев), 40:40 — 1:3. Осипов — 2, 45:39 — 2:3. Хохлачев — 15 (п.в., Лехтеря, Широков), 59:34 — 2:4.

Вратари: Паскуале (58:25 — 59:34) — Красиков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (6+15+12) — 12 (5+5+2).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

29 декабря. Ярославль. «Арена-2000».