«Локомотив» сократил зарплату Шалунова на 30 миллионов рублей благодаря чемпионским бонусам

По данным «СЭ», «Локомотив» переподписал контракт с нападающим Максимом Шалуновым на сезон-2025/26.

Зарплата хоккеиста сократилась с 85 до 55 миллионов рублей. Это произошло благодаря тому, что клуб имеет право выплатить игрокам неограниченные по размеру чемпионские бонусы за победу в Кубке Гагарина, которые и скомпенсировали снижение оклада.

32-летний россиянин в сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ набрал 37 (18+19) очков в 60 играх. В Кубке Гагарина-2025 на его счету 13 (6+7) очков в 21 матче.