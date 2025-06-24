Хоккей
24 июня, 23:52

«Локомотив» сократил зарплату Шалунова на 30 миллионов рублей благодаря чемпионским бонусам

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Максим Шалунов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», «Локомотив» переподписал контракт с нападающим Максимом Шалуновым на сезон-2025/26.

Зарплата хоккеиста сократилась с 85 до 55 миллионов рублей. Это произошло благодаря тому, что клуб имеет право выплатить игрокам неограниченные по размеру чемпионские бонусы за победу в Кубке Гагарина, которые и скомпенсировали снижение оклада.

32-летний россиянин в сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ набрал 37 (18+19) очков в 60 играх. В Кубке Гагарина-2025 на его счету 13 (6+7) очков в 21 матче.

Игорь Ларионов, Александр Волков, Роман Ротенберг, Фредрик Классон.Мощная селекция «Авангарда», ноль новичков СКА. Таблица переходов КХЛ

Максим Шалунов
