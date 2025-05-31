«Локомотив» сохранил Березкина и Никулина

«Локомотив» подписал новые соглашения с форвардами Максимом Березкиным и Степаном Никулиным. Контракты рассчитаны на один год.

23-летний Березкин в сезоне-2024/25 в 87 матчах за ярославцев набрал 56 (24+32) очков.

24-летний Никулин в 59 играх набрал 24 (9+15) очка.

В сезоне-2024/25 хоккеисты в составе «Локомотива» выиграли Кубок Гагарина.