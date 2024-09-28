«Локомотив» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

28 сентября «Локомотив» и «Сочи» сыграли в матче в FONBET Чемпионате КХЛ. Матч в Ярославле закончился победой хозяев со счетом 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

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