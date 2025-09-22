«Локомотив» и «Сочи» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 22 сентября

«Локомотив» и «Сочи» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 22 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 сентября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив Сочи

Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Ярославле трансляция пройдет на телеканале «Первый ярославский».

Ярославцы — обладатели Кубка Гагарина, набрали 9 очков и занимают третье место в Западной конференции. Сочинская команда с 5 очками идет на девятой строчке «Запада».