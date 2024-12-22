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Сегодня, 16:00

«Локомотив» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Локомотив» и «Сочи» проведут матч в чемпионате КХЛ 22 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Локомотив», Telegram

Матч «Локомотив» — «Сочи» пройдет в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 декабря. Игра на «Арене-2000» в Ярославле начнется в 17.00 по московскому времени.

Транслировать матч КХЛ будет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей Ярославля просмотр игры организует местный телеканал «Первый ярославский».

За ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Сочи» можно следить в нашем матч-центре.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» набрал 60 очков после 38 игр, предыдущим соперником ярославцев был «Автомобилист» (1:3). У «Сочи» — 25 очков в 35 играх, в пятницу сочинцы уступили «Северстали» (1:2) и продлили серию из поражений до семи матчей.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
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4 Динамо М 37 23 14 49
5 СКА 37 22 15 48
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8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
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11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 36 20 16 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 39 18 21 42
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8 Нефтехимик 37 13 24 36
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