«Локомотив» победил «Сочи», Радулов набрал два очка
«Локомотив» дома обыграл «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.
У хозяев 2 (1+1) очка набрал Александр Радулов. У гостей шайбу забросил Артур Тянулин.
«Локомотив» набрал 62 очка и лидирует в таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 8-е поражение подряд — 25 очков и 11-я строчка таблицы «Запада».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы: Березкин — 11 (Шалунов, Симашев), 13:23 — 1:0. Никулин — 6 (Радулов), 27:50 — 2:0. Тянулин — 8 (Швырев, Кузнецов), 28:31 — 2:1. Радулов — 12 (Шалунов, Каюмов), 33:42 — 3:1.
Вратари: Исаев — Волохин (59:30).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 40 (12+18+10) — 18 (6+7+5).
Судьи: Акузовский, Бондарь.
22 декабря. Ярославль. Арена-2000. 7327 зрителей.
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|22.12
|14:00
|
ЦСКА – Нефтехимик
|7 : 4
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|14:00
|
Северсталь – Автомобилист
|3 : 2
|22.12
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|3 : 1
|22.12
|17:00
|
Динамо Мн – Спартак
|2 : 3 ОТ
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